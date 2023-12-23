Haber: Mert Osman Erman

The Elephant House kafesi, Ağustos 2021'de Edinburgh'daki George IV Bridge'de meydana gelen bir yangında ciddi şekilde hasar gören birkaç mülkten biriydi.

Açılışı, binanın sahibinin iflas etmesi nedeniyle gecikti.

Kafe sahibi David Taylor, 2024 yazına kadar yeniden açmayı umduğunu söyledi.

Merkezi Edinburgh bloğunun yapısının güvenli hale getirilmesi bekleniyor. Yangından kısa bir süre sonra mal sahibinin iflas etmesi nedeniyle engellenen bir şey.

Taylor, BBC Scotland'a restorasyonun yaklaşık 1 milyon sterline mal olacağını ve çalışmanın yakında başlayacağını söyledi.

Dedi ki: "Hayal edilemez bir rahatlama yaşıyorum. Likidatör sözünü tutarsa, yapısal iş tamamlandıktan sonra renovasyonlar oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Yeniden açılması için ilkbaharın sonu yazın başı gibi bir tarih konuşuyoruz.

"Bu korkunç birkaç yıl oldu ve sigorta parası ile ayrılabilirdim ama asla böyle bir şey yapmazdım, çünkü onun tekrar canlanmasını görmek istiyorum.

"Her zaman kafemizin arkasında dururdum."

Taylor, kafeyi 28 yıldır işletiyor ve şimdi JK Rowling'in kitaplarında Harry Potter'ın hoşlandığı Butterbeer içeceğini satan Victoria Street köşesinde yeni bir Elephant House açtı.

Yeni kafe, hayranlar tarafından Rowling'in Diagon Alley ilhamı olarak kabul edilen Victoria Street'e bakıyor.

JK Rowling'in kitaplarının bir kısmını yazmak için dayandığı masa, yangından kurtarıldı ve restore edildi. Şu anda bu masa, bu hafta açılan Victoria Street'teki yeni Elephant House'ta bulunuyor.

Masa, gelecek yıl tekrar açıldığında orijinal kafeye taşınacak.

Taylor ayrıca, Museum Context perakende zincirinin sahibi Andrew McRae ile birlikte The Elephant Cafe International franchise'ını başlattı. Resmi olarak lisanslanmış Harry Potter ürünlerinin satıcısı.

Şubat ayında Manila'da bir franchise açıyorlar ve JK Rowling'in masası bir ay boyunca burada olacak.

Asya'da diğer franchise'ları da düşünüyorlar.

McRae, Victoria Street'teki yeni Elephant House'un da sahibi, bu kafe, Patisserie Valerie kafesinde başlayan yangının ardından acil ve geçici bir önlem olarak Edinburgh Şehir Konseyi tarafından yerleştirilen metal iskeletle destekleniyor.

Yangının Patisserie Valerie kafesinde başladığı tahmin ediliyor ki bu kafe, Elephant House'un altından geçen bir bodrum katına sahiptir.

Patisserie Valerie'nin mülkte tekrar açılmayacağı anlaşılıyor.

The Elephant House, Rowling'in büyücü çocuğun hikayelerini yazdığı ortamlardan biriydi, 90'ların ortalarında.