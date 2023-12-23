Haber: Mert Osman Erman

Airbus A340, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nikaragua'nın başkenti Managua'ya uçuyordu.

Perşembe günü Marne bölgesindeki küçük Vatry havaalanında teknik bir mola sırasında "anonim bir ihbar" sonucu yerinden edildi, savcılar açıkladı.

Havaalanında birkaç kişi polis tarafından kapatılan havaalanında sıkışmış durumda.

Yerel yetkililere göre, seyahatin koşulları ve amacıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

Bazı yolcuların yasadışı göçmen olabileceğine inanılıyordu. İki yolcu gözaltına alındı.

Marne valiliğinin açıklamasına göre, başlangıçta yolculara uçakta kalma izni verildi, ancak daha sonra havaalanının varış salonu, yatak bulunan bir bekleme alanına dönüştürüldü.

Uçak, Romanya kiralama şirketi Legend Airlines'a aittir. Şirketin avukatı Liliana Bakayoko, Fransız haber kanalı BFMTV'ye, firmanın Fransız makamlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve uçağın önümüzdeki günlerde yola çıkmasını umduğunu söyledi.