GAZZE (AA)

Hamas, Filistin ile İsrail arasında 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'nın 30. yıl dönümü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Ulusal ilkelerden ve haklardan vazgeçen tüm anlaşmaları reddettiğini yineleyen Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yönetimini, "Oslo Anlaşması'nın başarısızlığını ve anlaşmaya bağlılığın sona erdiğini ilan etmeye ve İsrail'i tanımaktan geri adım atmaya" çağırdı.

Hamas açıklamasında, Filistin halkının taleplerini gerçekleştirmek adına "kapsamlı ulusal strateji ve işgal güçlerine karşı bir mücadele programı üzerinde anlaşarak, Filistin'in iç ilişkilerinin yeniden düzene konulması ve ulusal ortaklığın sağlanması için çaba sarf edilmesi" gerektiğini vurguladı.

İslami Cihad'dan mücadelenin güçlendirilmesi mesajı

İslami Cihad Hareketi ise Filistin halkının birliği ve topraklarına bağlılığını teyit için mücadelenin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Hareket, yaptığı yazılı açıklamada, Oslo Anlaşması'nın içeriğinin hiçbir kısmını tanımadığını, Filistin'in iç ilişkilerindeki bölünmeden, halkın parçalanmasından kaynaklanan adımları reddettiğini belirtti.

İsrail ile kurulan her türlü iletişim ve koordinasyona karşı çıkan İslami Cihad, Müslüman ve Arap ülkelerine de İsrail'le normalleşme, tanıma ve işbirliği yollarının hiçbirini kabul etmeme çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de Fetih ile Hamas hareketleri arasında Haziran 2007'den bu yana bölünmüşlük yaşanıyor.

Oslo Anlaşması

Filistin ve İsrail arasındaki barış anlaşması çabalarının çerçevesini çizen Oslo Anlaşması, 13 Eylül 1993'te dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o dönem FKÖ'nün müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma, iki devletli çözüm temelinde daimi barış sağlanıncaya kadar Filistinliler için Gazze ve Batı Şeria'da özerk bir bölge kurulmasını öngörüyor.