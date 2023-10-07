Hamas, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca ele geçirilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı unsurların motosikletlerle Kerem Ebu Salim’e baskın düzenledikleri ve çok sayıda İsrail askerlerini öldürdükleri görüldü.

Ayrıca görüntülerde tamamen askeri kıyafetli Kassam mensuplarının, söz konusu alanda İsrail askerleriyle yer yer çatışmaya girdikleri ve daha sonra alana tamamen hakim oldukları yer aldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Dayf, operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını belirtmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.