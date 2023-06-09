HAKKARİ AA- Gönüllü öğretmenler, Dağlıca bölgesindeki Doğanlı Köyü İlkokulu, Yeşiltaş Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlar Cambaz ilk ve Ortaokulu ile Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlkokuluna gitti.

Burada öğrencilerle bir araya gelen gönüllü 12 öğretmen, öğrencilere çaldıkları enstrümanları tanıttı ve beraber oyunlar oynayarak şarkılar söyledi.

Öğretmenlerden Erkan Köroğlu, amaçlarının ilçe merkezine uzak olan okullardaki imkanı olmayan öğrencileri müzikle buluşturmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin sosyal yaşantıdan uzaklaşmamaları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Köroğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız, hem müzik enstrümanlarını tanıtmak hem müzik dinletisi sunmak hem de müzik sevgisini aşılayıp Türk halk müziği bilincini kazandırmak istedik. Ayrıca burada yetenekli çocukları keşfedip her alanda kendilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olmak istiyoruz. Çocukların minik kalplerine dokunmak istiyoruz."