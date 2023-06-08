İSTANBUL- 10 milyondan fazla iş arzı yaratmaya yönelik kampanya özellikle eczacılık sektörü, bilişim teknolojileri, üst düzey üretim ve çevre koruma gibi temel nitelikli olup çok talep alan endüstri dallarındaki istihdam imkânlarına odaklanacak.



Söz konusu kampanya ayrıca, diplomasını yeni almış çok sayıda mezunun ve çok fazla iş talebinin bulunduğu bölgelerde istihdam fuarlarının düzenlenmesine de ön ayak olacak. Öte yandan Bakanlık, istihdam hizmeti sunanların, endüstri birliklerinin ve girişimlerin katılımlarıyla değişik çevrimiçi platformlar oluşturulacak. Bunlar, gerçek zamanlı iş konusunda bilgi açıklayacak ve istihdam fuarlarından direkt yayın yapacak. Çin’de iş piyasası verilerine göre bu yıl 11,58 milyon yeni mezun istihdam piyasasına girecek.

HABER: EMİR YÜCEL