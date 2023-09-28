Haber: Mert Osman Erman

Sycamore Gap'teki büyük ağaç, Northumberland'daki Hadrian Duvarı'nın yanında gece boyunca kesildiği görünüyor.

Northumberland Ulusal Park Yetkilileri, Robin Hood'un Ağacı olarak bilinen bu ağacın "kasıtlı olarak kesildiğine" inanıyor ve insanlardan uzak durmalarını istedi.

Fotoğrafçı Ian Sproat, zarar gördüğünü gördüğünde "kalbinin parçalandığını" söyledi. Bu ağaç, Robin Hood: Hırsızların Prensi filminde yer almış ve Hexham'daki doğal bir çukurda bulunur ve 2016'da Yılın Ağacı seçilmiştir.

Sproat, "kuzeyden Shields'ten hemen geldiğini" söylediğinde kesildiğini öğrendi.

"Dilimi yuttum, öfke geldi ve şimdi üzgünüm," dedi.

Kalbim parçalandı

"Kuzeydoğu'nun bir parçasını yok ettiler," diye devam etti 42 yaşındaki adam.

"Tyne Köprüsü'nü veya Swing Köprüsü'nü kesmek gibiydi - aynı derecede anıtsal bir şey.

"Bir canlıdır. Kendime sürekli olarak, 'Neden biri böyle yapar?' diye soruyorum."Ulusal Güven, bu durumu "vandalizm gibi görünen" duyduğu için "şok ve üzüntü içinde olduğunu" söyledi.

Genel Müdür Andrew Poad, söğüt ağacının neredeyse 200 yıldır manzaranın önemli ve sembolik bir özelliği olduğunu söyledi.

Northumbria Polisi, herhangi bir suç işlenip işlenmediğini belirlemek için devam eden soruşturma olduğunu söyledi.Hexham milletvekili Guy Opperman, konuştuğu herkesin "şaşkınca" ve "mahvolmuş" olduğunu söyledi ve bu ağacı dünyanın dört bir yanında saygı gösterilen ve sevilen bir Kuzeydoğu sembolü olarak tanımladı.

Muhafazakar milletvekili Bay Opperman, bu "şüphesiz bir suç eylemi" olduğunu ancak "polis suçluyu yakalasa bile ağacın hala yok olduğunu" ekledi. Northumberland Ulusal Park içinde turistik bir işletme işleten Anna Charlton, ağacı "bir simge" olarak tanımladı.

"Ben ağlıyorum. Bu sadece vandalizm değil, doğaya bir saldırı," dedi.

"Kuzeydoğu için korkunç, korkunç bir gün. Mahvoldum."Geçmişte insanların bu ağacın yanına süslenmiş anı taşları bıraktıkları bilinmektedir.

"Soyluluklar, kuşaklar boyunca insanlara aittir ve şimdi yok edildi," dedi Sproat.

Northumbria Polisi ve Suç Komiseri Kim McGuinness, "bu kasıtlı bir vandalizm eylemi gibi görünüyor" dedi ve "ünlü söğüt ağacının gittiğine" üzüldüğünü söyledi. "Güzel Northumberland'ımızda gururla ayakta duran sembolik bir Kuzeydoğu simgesiydi" dedi.