Haber: Mert Osman Erman

İsrail Bakanı Shlomo Karhi, Reuters, AP, CNN ve New York Times ile çalışan "belli kişilerin" önceden bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Dört haber kuruluşu da iddiaları reddetti.

NYT, "skandalca" suçlamaların serbest çalışanları tehlikede bıraktığını söyledi.

Hamas, 7 Ekim'de güney İsrail'e yıkıcı ve eşi benzeri görülmemiş saldırılar başlattı ve 1,400'den fazla İsrail sivilini ve askerini öldürdü, 240'tan fazlasını da kaçırdı.

Karhi'nin açıklamaları, İsrail yanlısı Honest Reporting web sitesindeki bir raporun ardından geldi ve fotoğrafçıların bulunmasının "planın bir parçası olabileceğini" öne sürdü - destekleyici kanıt olmadan. Site, fotoğrafçıların saldırıların başlangıcının erken saatlerinde 7 Ekim'de bulunmalarının "etik soruları gündeme getirdiğini" söyledi.

Fotoğrafçılar tarafından gönderilen görüntüler, yanmakta olan bir İsrail tankını, Kfar Aza kibbutzundaki bir çitini aşan Filistinlileri ve saldırıdan sahneleri içeriyordu.

İsrail hükümetinin basın ofisinin Twitter'da yaptığı bir açıklamada, web sitesinin "rahatsız edici bulgularının" fotoğrafçıların "her profesyonel ve ahlaki çizgiyi aştığını" gösterdiği belirtildi.

Reuters, AP, CNN ve New York Times, herhangi bir gazeteci ile fotoğraf sağlama konusunda önceden hiçbir düzenleme yapılmadığını belirten açıklamalar yaptı.

New York Times, suçlamaları "düşüncesiz" olarak nitelendirdi.

"Times, 7 Ekim saldırılarını ve savaşı tarafsızlık, tarafsızlık ve çatışmanın karmaşıklıklarına derin bir anlayışla kapsadı," dedi.

Ayrıca, çatışma bölgelerinde serbest foto muhabirlerinin işlerinin "ilk elden tanık raporları sunmak ve önemli haberleri belgelemek" için tehlike arz ettiğini ekledi.

Associated Press, "AP personeli saldırıların zamanında sınırdan uzakta değildi ve hiçbir AP personeli herhangi bir zaman sınırı geçmedi" dedi.

"Serbest muhabir fotoğraflarını kabul ettiğimizde, resimlerin kimliğinin gerçekliğini ve gösterdiklerinin ne olduğunu doğrulama konusunda büyük adımlar attık" diye ekledi.

Ajans, Hamas lideri Yahya Sinwar ile görüntülendiği belirlenen gazetecilerden Hassan Eslaiah ile artık çalışmadığını söyledi.

CNN, saldırılardan önce bilgi sahibi olmadığını, ancak Eslaiah ile olan ilişkisini de askıya alacağını söyledi.

Reuters de, saldırı hakkında önceden bilgi sahibi olduklarını veya "7 Ekim'de Hamas ile gömülü gazetecilerle çalıştığını" reddetti.

Honest Reporting'in ilk raporunun ardından, İsrail'in savaş kabinesinin üyelerinden Benny Gantz, foto muhabirlerinin, 7 Ekim saldırılarından önceden bilgi sahibi oldukları kanıtlanırsa teröristler gibi muamele görmeleri gerektiğini söyledi.

Likud partisinin hükümetteki milletvekili olan Danny Danon da gazetecilerin saldırılara katıldıkları için suikasta uğraması gereken kişilerin listesine ekleneceğini söyledi.

Uluslararası hukuka göre gazeteciler, çatışma sırasında siviller gibi muamele görmeleri ve korunmaları gerektiği belirtiliyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), mevcut savaşın başlamasından bu yana en az 39 gazetecinin ve medya çalışanının öldürüldüğünü söylüyor; bunların 34'ü Filistinli, 4'ü İsrailli ve 1'i Lübnanlı.