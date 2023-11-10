Haber: Mert Osman Erman

Daily Mail ve Mail on Sunday yayıncıları, "aldatma yoluyla bilgi edinme" iddialarının süresinin dışında olduğunu savunarak davayı durdurmak istedi.

Ancak bir hakim, Prens Harry ve altı diğer tanınmış davacıyı içeren davanın devam edebileceğine karar verdi.

Associated Newspapers, iddiaları "saçma" olarak kesin bir dille reddetti.

Cuma günü Yüksek Mahkeme kararında, Hakim Nicklin, Associated Newspapers'ın "bu davacılardan hiçbirinin iddialarına karşı bir 'nakavt vuruşu' yapamadığını" belirtti.

Prens Harry'nin yanı sıra gazete grubu, Sir Elton John, David Furnish, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Sir Simon Hughes ve Baroness Doreen Lawrence'dan "gizlilik ihlalleri" iddialarıyla yüzleşiyor. Bu, araçlardaki dinleme cihazları, telefon görüşmelerine dinleme yapılması ve tıbbi ve finansal bilgilerin hileli bir şekilde elde edilmesi gibi iddiaları içeriyor.

Davacıların ortak açıklamasında "Mail başlıklarının ciddi suç faaliyeti ve gizlilik ihlalleri üzerine dava açmamıza izin veren bugünkü karardan dolayı memnunuz" denildi. Ancak Associated Newspapers'dan yapılan açıklamada, "Her zaman net bir şekilde belirttiğimiz gibi, Prens Harry ve diğer kişilerin telefon dinleme, ev telefonu dinleme, hırsızlık ve yapışkan pencere mikrofonları iddiaları basitçe saçma ve bunu mahkemede doğrulamayı dört gözle bekliyoruz" denildi.

Gazete grubu, ayrıca Leveson İncelemesi'ne "katı gizlilik koşulları altında" sunulan yayınlanmamış bilgilerin bu dava kapsamında delil olarak kullanılamayacağı yönündeki kararı "önemli bir zafer" olarak karşıladı.

Prens Harry, İngiltere'nin tabloid basınıyla bu son mücadelesinde, bu yılın başlarında, Mart ayında Londra Yüksek Mahkemesi'nde Associated Newspapers'a karşı açılan dava sırasında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Daily Mail ve Mail on Sunday yayıncıları iddiaları kesin bir dille reddetmiş ve iddiaların "gerçekten başarılı olma olasılığı olmadığını" belirtmişti.

Ancak avukatları aynı zamanda iddiaların her durumda altı yıllık süre içinde getirilme gereksiniminden dışarıda olduğunu da savunmuştu.

İddiaların bazıları onlarca yıl öncesine dayanmasına rağmen, Prens Harry ve davacılarının avukatları, o zamanlar bilgi elde edilirken nasıl gizlice yapıldığını bilmediklerini ve yeni kanıtların ortaya çıktığını başarıyla savundu. Hakim Nicklin'in kararı, davacıların kendileri hakkında böyle "gizli" bilgi toplamanın farkında olmadıklarını kabul etti.

"Hükmümde, davacıların sadece hukuka aykırı eylemlerin kendilerinin gizlendiğini, aynı zamanda birçok durumda, yayınlanan makalelerde konuyu 'konudan çıkartmak' için başka cihazlar kullanıldığını gösterme gerçeği olasılığı olduğunu düşünüyorum" şeklinde hakim kararı belirtti.

Bu hakim kararı, basın reformları için kampanya yürüten Hacked Off grubunun yöneticisi olan oyuncu Hugh Grant tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Bu karar, Daily Mail için önemli bir darbe ve yasadışı basın uygulamaları iddialarının gerçeğinin ortaya çıkmasını isteyen herkes için harika bir haber" dedi.

Hukuk firması Freeths'ten gizlilik avukatı Philippa Dempster, iddiaların zaman aşımına rağmen devam edebileceği kararının "basın endüstrisine şok dalgası göndereceğini" söyledi.

Bu karar ayrıca Prens Harry'nin başka bir gazete yayıncısına karşı açılan bir hackleme iddiasında delil sunmak üzere şahsen mahkemede bir kez daha görünmesi anlamına gelebilir.

Bu durum, hala karar verilecek olan bir hackleme davasında iki gün boyunca sorularla karşı karşıya kalan modern zamanların ilk üst düzey kraliyet mensubu haline geldi.