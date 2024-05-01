Gürcistan İçişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, başkent Tiflis'te dün akşam başlayan ve bu sabaha kadar devam eden "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı protestosunda yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Darakhvelidze, Parlamento Binası'nın çevresinde toplanan göstericilerin dün yerel saatle 21.00 sularında binanın girişlerini kapatmaya çalıştığını belirtti.

Göstericiler ve bazı muhalefet liderlerinin, binayı kuşatarak parlamentodan milletvekillileri ve çalışanların çıkmasını engellemeye çalıştığını aktaran Darakhvelidze, polisin burada önce yolları açtığını söyledi.

Darakhvelidze, ilerleyen saatlerde ise göstericileri güvenlik güçlerine yönelik şiddet eylemleri düzenlemekle suçlayarak, polisin bu sefer biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Polisin yerel saatle 04.30 sularında binanın çevresinden çekildiğini aktaran Darakhvelidze, bazı muhalefet liderlerini de gösteri sırasında polise karşı şiddet uygulamakta suçladı.

Darakhvelidze, gösteri sırasında 63 kişinin gözaltına alındığını ve 6 polisin ise yaralandığını bildirdi.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalifler, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.