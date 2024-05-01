Kurti de görüşmede, Türkiye'nin Kosova halkına ve devletine, özellikle de Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğindeki rolüne yönelik sürekli desteğinden dolayı şükranlarını dile getirdi.

Görüşmede, 16 Nisan’da AKPM’de Kosova’nın üyelik başvurusuyla ilgili gerçekleşen oylamada, Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerinin tamamının Kosova'nın Avrupa Konseyine üyeliği lehinde oy kullandığına dikkat çekildi.

Ekonomi, kültür, savunma ve yatırım alanlarındaki ortak projelerde işbirliği fırsatları da ele alındı.

Süreç

Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın Konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

AKPM, Kosova'nın Konsey'e "ön koşulsuz" tam üye olarak kabul edilmesini tavsiye eden raporu 16 Nisan'da onaylamıştı.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili nihai kararın, mayısta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince alınması bekleniyor.