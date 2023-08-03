Busan

Güney Kore Kültür ve Bilgilendirme Servisi Park, Busan'ın EXPO-2030 Dünya Fuarı adaylığına ilişkin soruları yazılı olarak yanıtladı.

Dünyanın yeni belirsizlikler ve benzeri görülmemiş karmaşık krizlerle karşı karşıya olduğunu, savaş, çatışma, kitle imha silahları ve terörizmin sadece barışı değil medeniyetin kendisini de tehdit ettiğini vurgulayan Park, "Dijital uçurum ve ekonomik eşitsizlikler sürdürülebilir barışı ve büyümeyi tehlikeye atıyor. İklim değişikliği, insan varlığının kendisi için bir tehdit haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Busan'ın, Avrasya kıtası ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayan bir deniz şehri olduğunu belirten Park, ülkesinin 70 yılı aşkın bir süre önce Kore Savaşı'nın ardından harabeye döndüğünü, uluslararası toplumun yardımıyla yenilikçi teknolojilerle kendisini ekonomik bir güç merkezine dönüştürdüğünü anlattı. Park, şöyle devam etti:

"Busan EXPO, insanlığın karşı karşıya olduğu karmaşık ve acil sorunları çözebilecek bir çözüm platformu olacaktır. Güney Kore, Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) üyesi ülkelerle 1258 proje yürüttü. Kore, 'Busan Girişimi' adlı bir ortak proje aracılığıyla benzersiz büyüme deneyimlerini uluslararası toplumla paylaşacak. Busan EXPO, yeni iş fırsatları yaratmak için bir pencere olacak. Ayrıca Busan Expo bir kültür fuarı olduğundan kültürel çeşitliliğe saygı gösterilecektir. Herkesin eşit katılım göstereceği, tüm ülkelerin kendi kültürlerini, geleneklerini ve becerilerini özgürce ifade edebildiği bir fuar olacak."

Gelecek nesillere temiz ve güvenli bir dünya ile sürdürülebilir barış ve refah bırakacaklarının altını çizen Park, Busan EXPO 2030'a ev sahipliği yapmak için BIE ülkelerinin oylarını kazanmaya çalıştıklarına ve şehirde hazırlık çalışmalarını devam ettirdiklerine işaret etti.

Park, "EXPO’ya kimin ev sahipliği yapacağına dair nihai karara 5 aydan az bir süre kala, Afrika kıtasını ve diğer ülkeleri bizimle uzun vadede işbirliğini güçlendirmenin çok yararlı olacağına ikna etmek için ziyaret etmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un "Busan Hazır" sloganını kullandığını hatırlatan Park, BIE Soruşturma Misyonunun "Busan'ın Dünya Fuarı'na ev sahipliği yapmak için tüm koşullara sahip olduğunu" doğruladığını aktardı.

Park, Busan'ın 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 100 bin dolar insani yardım sağladığını, kardeş şehirler olan Busan ve İstanbul'un da son 20 yılda yakın ve dostane bir etkileşim geçmişine sahip olduğunu kaydetti.

Güney Kore'nin en büyük ikinci şehri olan ve 3 milyon 300 binden fazla nüfusa ev sahipliği yapan Busan, plajları ve deniz yemekleriyle ünlü bir liman ve sanayi şehri olarak biliniyor.

AA