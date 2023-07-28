Haber: Beyza Betül Cihan

Son zamanlarda giderek artan iş temposu ve stres seviyeleri nedeniyle, "yapmamak" sporunun halk sağlığı üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alınmasına bu karar verildi.

Güney Kore Spor ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak, "yapmamak" sporunun, bireylerin günlük hayatta sürekli yoğun tempoda olmaktan uzaklaşıp yön ve zihinlerini dinlendirme tahmini sunacağı belirtildi. Bu yeni milli sporun temel amacının, modern hayatın içerdiği koşuşturma ve baskıdan uzaklaşmak, rahatlamak ve iç emniyeti yeniden muhafaza ettiği ifade edildi.

Güney Kore'nin önde gelen sporcuları ve ünlü spor kulüpleri, bu spor dalına yönelik özel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyerek insanların katılımını teşvik ediyor. Ülke geneli düzenlenen "yapmamak" sporu varlıkları, her yaş gereksinimlerin insanı taşımayı sağlayarak toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığına olumlu katkılarda bulunmayı amaçlıyor.

Güney Kore hükümeti, "yapmamak" sporunun günlük yaşantıya entegre edilmesi için çeşitli destek ve teşvik programları da başlattı. Kamu parkları, bahçeler ve doğal alanlar, insanların rahatlaması ve zihinlerini boşaltmak için ideal mekanlar olarak düzenlenerek insanların kullanımına açıldı. Aynı zamanda çalışan de çalışan iş stresinden uzaklaşması ve iş performanslarını artırmak için "yapmamak" aralıkları oluşturuyor.