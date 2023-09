Haber: Mert Osman Erman



Bu, Mayıs ayında Camp Humphreys dahil en az iki ABD askeri üssünde yapılan baskınları takip ediyor, bu da en büyük yurtdışı üssüdür.

Bir Filipinli ve bir Güney Koreli gözaltına alındı, while prosecutors review the cases against all 22 suspects.

ABD Ordusu'nun yaptırım kolunun bir ipucu, Koreli yetkililer tarafından dört aylık bir soruşturmayı başlatmıştı.

ABD medyasına göre, Cha Min-seok adlı Güney Koreli bir baş dedektife atıfta bulunarak, Amerikan askerlerini içeren son yıllardaki en büyüklerden biri bu idi.

Güney Koreli polis ve ABD Ordusu'nun Suç İnceleme Birimi tarafından ortaklaşa düzenlenen baskınlar, 22 şüphelinin evlerinde 77 gram (2.7 ons) sentetik cannabis, vaping için kullanılan 4 kilogramın üzerinde "karışık sıvı" ve toplam 12,850 dolar (£10,440) buldu.

Şüphelilerin, ABD askeri posta hizmeti aracılığıyla ülkeye sentetik marihuana - sokak adları K2 ve Spice olarak bilinen - soktukları iddia ediliyor. Bunlardan yedisinin, beşi asker olan, uyuşturucuların satışında yer aldığı düşünülüyor, 12'si kullanıcı ve üçü aracı olarak hareket etti. Polis, BBC'ye bir askerin eşi ve başka bir askerin nişanlısının da dahil olduğunu söyledi.

17 asker şu anda başkent Seul'ün yaklaşık 48 km (30 mil) güneyinde bulunan Camp Humphreys'te ve Seul'ün yaklaşık 40 km (25 mil) kuzeyinde bulunan Camp Casey'de görev yapıyor, polis tarafından söylenildi.

Snapchat üzerinden iletişim kurarak üslerde uyuşturucuları dağıttıkları iddia ediliyor.

United States Forces Korea, çarşamba günü soruşturmadan haberdar olduklarını belirtti. Şu anda hiçbir asker hapis cezası veya tutuklulukla ilgili değil, dedi.

Sentetik marihuana, marihuananın başlıca psikoaktif bileşeni olan THC'yi taklit etmek üzere yapılmıştır.

Benzer etkilere sahip olmasına rağmen, genellikle daha etkilidir ve akut psikotik epizodlar, paranoid saplantılar ve ciddi ajitasyon gibi olumsuz sağlık etkileri ürettiği bildirilmiştir.

Polis, genellikle yasal e-sigara cihazlarında sıvı formda kullanıldığı için tespit etmek zordur.

Güney Kore'de uyuşturucu kaçakçılığından mahkum olanlar, beş yıldan ömür boyuna hapis cezasıyla karşı karşıya kalırlar. Uyuşturucu madde bulundurma, beş yıl hapis cezasını veya yaklaşık 50 milyon won (37,200 dolar; £30,300) para cezasını gerektirir.