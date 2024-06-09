Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hükümet, ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla Kuzey Kore'den gelebilecek her türlü provokasyona karşı sağlam ve kapsamlı hazırlık durumunu sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesinin ardından sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceği belirtildi.

Güney Kore, sınırda hoparlörle yayına 1963'te başlamış ancak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'nın ardından bu uygulama kaldırılmıştı.

- "Çöp balonu gerilimi"

Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.

Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı.

Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.