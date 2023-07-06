Ankara

Yonhap haberine göre, Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), muhtemel İHA saldırılarına karşı 37,2 milyon dolar değerindeki tedarik projesini web sitesinden duyurdu.

Kuzey Kore'ye ait İHA'lara karşı savunma kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen DAPA, hava, kara ve deniz kuvvetleri tarafından kullanılacak entegre İHASAVAR sistemini yerel şirketlerden ihale ile satın almayı planlıyor.

Sistemin küçük çaplı İHA'ları tespit edebilmesi ve sinyallerini bozarak etkisiz hale getirmesi bekleniyor.

DAPA sözcüsü Choi Kyung-ho basın açıklamasında, entegre İHASAVAR sistemi alımının zamanında gerçekleşebilmesi için gerekli çabayı göstereceklerini ifade etti.

Güney Kore, Aralık 2022'de hava sahasını ihlal eden Kuzey Kore İHA'larına uyarı ateşi açmıştı.

AA