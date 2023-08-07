İstanbul

Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı İkinci Thomas Shoal'da konuşlu Filipinler askerlerine gıda, su ve yakıt taşıyan botlara Çin sahil güvenliğince tazyikli su sıkılmasının ardından Çin'in Manila Büyükelçisi Huang Şilian, Filipinler Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Enrique Manalo'nun Huang'a protesto notası ilettiğini belirterek, "Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) uygun şekilde tüm bu güçlükler karşısında bölgedeki egemenliğimizi korumaya devam ediyoruz." dedi.

İki ülkenin sahil güvenliğinin karşılaşması sonrası Filipinler'in karakol olarak kullandığı karaya oturmuş savaş gemisi BRP Sierra Madre'ye yeterince ikmal yapılamadığını belirten Marcos, "Pekin ile iletişimi sürdürmek zorundayız çünkü gerçekten de bir sonuca varmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Marcos'un Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nde düzenlenecek stratejik askeri toplantıyı yönetmesi bekleniyor.

Çin Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Filipinler sahil güvenlik botunun "tekrarlanan caydırma ve uyarıları göz ardı etmesi" nedeniyle tazyikli su kullanıldığı bildirilmişti.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri ise "abartılı ve rahatsız edici" eylemlerinin, "bottaki kişilerin güvenliğini göz ardı ettiği" ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak Çin'e bölgede "sorumluluk sahibi" eylemlerde bulunması çağrısı yapmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları (FONP)" adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.

AA