Ulusal basındaki haberlere göre George şehrinin Victoria ve York caddelerinin köşesindeki çok katlı binanın çökmesiyle 75 işçi göçük altında kaldı.

Yetkililer, enkaz altında kalan 5 işçinin öldüğünü, 21 işçinin kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldığını; 11'inin ağır yaralı olduğunu bildirdi.

49 işçiden haber alınamadığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Western Cape Afet Yönetiminden yapılan açıklamada da 50 kişilik arama kurtarma ekibi ile çok sayıda iş makinasının bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşılmıştı.