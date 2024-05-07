Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olan ve İngilizce yayın yapan "The National" internet sitesinde, Gazze ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler hakkında görüş yazısı kaleme aldı.

Gazze'nin "uçurumun kenarında olduğu" uyarısı yapan Borrell, şöyle devam etti:

"İsrail'in Gazze'de verdiği orantısız karşılık çoğu kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 2,3 milyon kişinin açlığa mahkum edilmesine neden olarak bölgeyi son on yılların en kötü şiddet döngüsüne sürüklemiş ve benzeri görülmemiş bir insani acı ve yıkıma neden olmuştur. Buna bir son verilmelidir."

Borrell, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının kimsenin yararına olmadığını belirterek, "Bu ne esirlerin serbest bırakılmasına ne de açlık çeken Gazzelilerin beslenmesine yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Bölgede daha fazla ülkenin savaşa sürüklenmesini önlemek için uluslararası çabanın devam etmesinin önemine dikkati çeken Borrell, İsrail-İran ve İsrail-Hizbullah arasındaki gerilimin yatıştırılması gerektiğini kaydetti.

"Açlığı savaş silahı olarak kullanmak suç ve ahlaksızlıktır"

Gazze Şeridi'nin "büyük ölçüde yaşanmaz hale geldiğini" vurgulayan Borrell, bölgedeki duruma ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlar plastik örtüler altında, susuz, elektriksiz ya da ameliyatlar sırasında anestezi almadan yaşıyor. Sadece birkaç hastane hala faaliyet gösteriyor. Sadece birkaç kilometre ötedeki sınırda yiyecek yığılırken açlığı savaş silahı olarak kullanmak suçtur ve tamamen ahlaksızlıktır."

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de halkın "güvenlik güçlerince korunan yerleşimciler tarafından terörize" edildiğini belirten Borrell, Filistin devletinin var olmasını "imkansız hale getirmeyi amaçlayan" bu eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"Sözler açlıktan ölen çocukları doyurmayacak"

Borrell, Filistin-İsrail çatışmasının askeri çözümü olmadığına dikkati çekerek, "Kurşunlar fikirleri öldüremez ve şiddet sadece şiddeti doğurur. Sivillerin hayatları pahasına kazanılan askeri zaferler, gelecek nesiller için nefret tohumları ekeceğinden kısa ömürlü olacaktır." ifadesini kullandı.

Tüm ülkelere "harekete geçme" çağrısı yapan Borrell, "Sözler açlıktan ölen çocukları doyurmayacak. Dünya, acıları sona erdirmek, daha büyük bir savaşı önlemek ve Filistin'in geleceğine ilişkin görüşmelere geri dönmek için elindeki kozu kullanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, "Gazze ve Orta Doğu'nun şiddet döngüsünü durdurmak için kelimelerden daha fazlasına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.