Haber: Mert Osman Erman

Hırsızlık, Pazartesi günü Cape Town'un kuzey banliyölerinde bir ofis parkında gerçekleşti.

Kupa bırakılır ve bunun yerine viski, beş imzalı Springbok forması ve sekiz dizüstü bilgisayar çalınır.

Videoda, hırsızlardan biri William Webb Ellis kupasının replikasının saklandığı bir odaya girerken gösteriliyor.

Güney Afrika Rugby Birliği sözcüsü, tüm kupalarının güvende olduğunu söyledi.

Güney Afrika, 28 Ekim'de Paris'te Yeni Zelanda'yı yenerek Rugby Dünya Kupası'nı kazandı ve turnuvayı dört kez kazanan ilk ulus oldu.

Ülke, takımın Güney Afrika genelindeki geçit törenleriyle kutlama yaptı.

Aynı zamanda Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, başarının anısını kutlamak için 15 Aralık'ı genel tatil ilan etti.

Hırsızlık, yerel saatle 22:00 (22:00 GMT) civarında meydana geldi ve Batı Cape polisi kupanın çalınmış olabileceği endişeleri hakkında bilgilendirildi.

Polis, Plattekloof'taki Tygerberg Ofis Parkı'ndaki iki olaydan sonra iki iş hırsızlığı vakası kaydetti.

Yerel medyaya göre, polis, iki iyi giyimli adamın beyaz bir Toyota Corolla ile iş parkına girdiğini söyledi.

Ardından binaya giriş yapmak için zemin kattaki bir pencereyi zorla açtılar ve eşyaları aramaya başladılar.

Yerel medya ayrıca aynı parktaki başka bir şirketten 60 dizüstü bilgisayarın alındığını bildirdi.