Haber: Mert Osman Erman

Jesús Ociel Baena, pazartesi günü merkezi Aguascalientes şehrindeki evinde partneri Dorian Daniel Nieves ile birlikte ölü bulundu.

Olay yerinde bir jilet bulundu ve yetkililere göre üçüncü bir kişinin bulunduğuna dair bir işaret yoktu.

Şimdi yetkililer, Baena'nın muhtemelen Nieves tarafından öldürüldüğünü ve ardından intihar ettiğini düşünüyor.

Aguascalientes başsavcısı Jesús Figueroa, Baena'nın vücudunda 20 yara bulunduğunu, bunlardan birinin muhtemelen ölüm nedeni olan boyunlarındaki bir tane olduğunu söyledi.

Figueroa, cinayet silahını Nieves'in kullandığını gösteren adli deliller olduğunu ekledi.

Ancak, soruşturmanın devam ettiğini ve henüz kesin sonuçların çıkarılamayacağını vurguladı.

Baena'nın ailesi, yetkililerin hipotezini reddetti. Babaları Juan Baena, "bu adalet sistemine doğru ve çoğunluğun inanmadığı bir yargıda bulunmasına izin vermek utanç verici olurdu" dedi.

Hak örgütleri, ölümlerin bir nefret suçu olup olmadığını araştırmak için yetkililere çağrıda bulundu ve Baena'nın ölüm tehditleri aldığını söyledi.

38 yaşındaki Baena, Ekim 2022'de Aguascalientes eyaleti seçim mahkemesi için bir yargı üyesi oldu ve Latin Amerika'da bir yargı pozisyonuna atanmış ilk non-binary kişi olduğuna inanılıyordu.

Haziran ayında, onlara cinsiyet açısından tarafsız pasaport verilen ilk grup insan arasındaydı.

"Amaçları LGBT+ topluluğunu teşvik etmek olan Baena, mücadelesi boyunca onu destekleyen LGBT+ topluluğunun güçlü bir dahillik ve eşitlik mesajını eyaletimizde ve ülkemizde başarmıştır," dedi Aguascalientes seçim mahkemesinin merkezinde düzenlenen bir törende meslektaşı Laura Hortensia Llama.

"Baena'nın özünü, direncini ve daha iyi bir dünya elde etme arzusunu asla unutmayacağız."

Bu duygular, pazartesi akşamı öldürülen aktivist için başkent de dahil olmak üzere birkaç şehirde düzenlenen mum yürüyüşleri ve gösterilerde binlerce kişi tarafından yankı buldu.

"Humberto Dena, 24 yaşında, "Ociel bugün LGBTQ+ topluluğu için insan hakları mücadelesinde en önemli figürdür ve olmaya devam etmelidir" dedi.