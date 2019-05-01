Yurtta 1 Mayıs kutlamaları

TAKSİM'E GELEN İLK GRUP CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı. 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na yürüyüşe geçti. Anıt önünde toplanan grup adına basın açıklaması okundu.



HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, grup adına bir açıklama yaparak, "Bugün Taksim’den, 81 ilden, tüm Türkiye’den sesleniyoruz. Bizler haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, adil bir dünya için alanlardayız. Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için birlikteyiz. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün, toplumun her kesimine hakim kılınması için alanlardayız. Bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2019’da Taksim başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız" dedi. Açıklamanın ardından grup Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Gülsel KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)

BAKIRKÖY'DEKİ MİTİNG ALANINA GRUPLARIN YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI



Bakırköy'de düzenlenecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için toplanan grupların alana yürüyüşü başladı. Grupların bazıları otobüslerle bazıları ise metrobüslerle Bakırköy'e geldi. Bakırköy metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Durakta toplanan gruplar kortej halinde alana doğru yürümeye başladı. DİSK kortejine katılanlar halay çekti. Grupların alana yürüyüşü sürüyor. Cemil ÖZDEMİR-Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)



AKSARAY'DA 1 MAYIS'A HALAYLI KUTLAMA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray'da toplanan Nakliyat İş üyeleri, güne halaylarla başladı.



Nakliyat İş üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray'da toplandı. Atatürk Bulvarı'nda buluşan sendika üyeleri davul ve zurnalarla 1 Mayıs'ı kutluyor. Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK-İŞ'İN, İZMİT'TEKİ 1 MAYIS KUTLAMASINA BİNLERCE KİŞİ KATILDI



Türk-İş tarafından İzmit'te düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına binlerce kişi katıldı.



Türk-İş’e bağlı 34 sendikanın yer aldığı kutlamalar öncesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda polis ekipleri, sabah erken saatlerde meydanın içinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Doğu Kışla Parkı'nda toplanılmasının ardından burada oluşturulan kortej 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları atarak yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan kutlamaların yapılacağı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.



1 Mayıs kutlamalarına katılanlar alana üst araması yapıldıktan sonra alındı. Alanda Türk bayrakları ile Türk-İş Sendikaları flamaları dağıtıldı. Alanda ayrıca 'Kıdem tazminatıma dokunma', 'Vergide adalet sağlansın', 'Taşeronda ayrımcılığa son', 'Krizin bedelini ödemem', 'Emeklilikte yaşa takılmak istemiyorum' yazılı pankartlar yer aldı. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı alanda ilk olarak Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal-Sen Genel Başkanı Pevrul Kavlak, ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuşma yaptı. Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)





ÇANAKKALE'DE 1 MAYIS EMEKÇİ VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLANDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kutlandı.



Ayvacık İlçe Belediyesi'nde çalışan işçiler ile farklı noktalardan gelen bir grup işçi, belediye binası önünde toplandı. Ardından Atatürk Kültür Parkı'na yürüdü. Ayvacık Belediye Başkanı CHP'li Mesut Bayram'ın da katıldığı yürüyüşün sonunda işçiler, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Saygı duruşu ile İstiklal Marşı okunmasının ardından Başkan Bayram konuşma yaparak, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeğe ve emekçiye saygı çok önemli bir unsurdur. 1 Mayıs, işçinin, memurun, çiftçinin, emekçinin, alın terinin bayramıdır. Birlik, dayanışma ve mücadelenin, demokrasi, özgürlük ve barışın günüdür. Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" dedi. İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)