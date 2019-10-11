Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98955
ALTIN
282.246
DOLAR
5.8688
STERLİN
7.3661
EURO
6.4704
Bininci kök hücre nakline kutlama
Bininci kök hücre nakline kutlama
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da...
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava...
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi...
'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'
'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yargıtay Başkanı Cirit: Yargı paketlerinde İstanbul Bildirgesi dikkate alınmalı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargı paketleri hazırlanırken, 'İstanbul Bildirgesi'ndeki ilkeler mutlaka dikkate alınmalı. Yargı etiği, yargıda şeffaflık, adalete erişim, hakimlerin liyakate dayalı işe alım ve terfilerine ilişkin konular hakkında, 'İstanbul Bildirgesi'nde basitçe ifade edilen köklü çözümler bulunmaktadır" dedi.

Yargıtay Başkanı Cirit: Yargı paketlerinde İstanbul Bildirgesi dikkate alınmalı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargı paketleri hazırlanırken, 'İstanbul Bildirgesi'ndeki ilkeler mutlaka dikkate alınmalı. Yargı etiği, yargıda şeffaflık, adalete erişim, hakimlerin liyakate dayalı işe alım ve terfilerine ilişkin konular hakkında, 'İstanbul Bildirgesi'nde basitçe ifade edilen köklü çözümler bulunmaktadır" dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 11:55
9 Okunma
Yargıtay Başkanı Cirit: Yargı paketlerinde İstanbul Bildirgesi dikkate alınmalı

ANKARA - Yargıtay Başkanı Cirit, Ankara'da otelde düzenlenen 'Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları Sempozyumu'na katıldı. Programda konuşan Cirit, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Sefere çıkan şanlı ordumuza zaferler diliyoruz. Ayaklarına taş gelmesin, en kısa zamanda zaferle sonuçlansın" diye konuştu. 

Yüksek hakimlerin sadece dava dosyalarını konu eden kişiler olmadığını, adalet politikalarına da katkı sağladıklarını belirten Cirit, "Yargıtay; son yıllarda etik, şeffaflık ve adalet yönetimi konularında önemli reformlar yapmış, yurt içinde ve yurt dışında bunun çok olumlu yansımaları olmuştur. Yargıtay öncülüğünde 5 kıtadan, 37 ülkeden yüksek mahkeme başkanının katılımıyla gerçekleştirilen yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi, en son 23 Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik Sosyal Konseyi'nde 192 ülkenin oluruyla kabul edilmiştir. 150 yıllık köklü bir kurum olan Yargıtay'ın uluslararası alanda gösterdiği bu müstesna başarı Türk Yargıtayı'na olan güvenin de bir göstergesidir" dedi. 

'İSTANBUL BİLDİRGESİ'NDE KÖKLÜ ÇÖZÜMLER VAR'

Yargıtay öncülüğünde, hakimlerce ve hakimlerin uygulamaları için hazırlanan 'Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirleri'nin BM'de kabul edilmesinin, Yargıtay'ın insan haklarının gelişmesine evrensel düzeyde verdiği katkı olduğunu söyleyen Cirit, şunları kaydetti: 

"Yargı paketleri hazırlanırken 'İstanbul Bildirgesi'ndeki ilkeler mutlaka dikkate alınmalıdır. Bugün gündemimizde birinci yargı reformu paketi bulunmaktadır. Bizim orada bulunan arkadaşlarımız bu konuda da katkılarda bulunmaktadır. Yargı etiği, yargıda şeffaflık, adalete erişim, hakimlerin liyakate dayalı işe alım ve terfilerine ilişkin konular hakkında İstanbul Bildirgesi'nde basitçe ifade edilen köklü çözümler bulunmaktadır. İnsanlığın uzun yıllara dayanan bilgi birikiminin ürünü olan bu formüllerden daha çok yararlanmalıyız."

'AVUKATLARA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞMEKTE'

İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'ın gösterdiği çabanın amacına ulaşması için hukuk ve adalet bilincine sahip yüksek kurumlara, akademisyenlere, avukatlara ve hukuk öğrencilerine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti. Yargı etiğinin yaygınlaştırılması için Türkiye Barolar Birliği (TBB) başta olmak üzere tüm barolara ve avukatlara önemli görevler düştüğünü belirten Cirit, "Bu nedenle tüm barolar, yargı etiği komisyonları oluşturmalıdır. Hiç şüphe yoktur, yargı etiğinin yaygınlaşması adaletin tüm sorunlarını çözmeye tek başına yeterli olmayacaktır. Ancak şunu unutmamak gerekir; yargı etiğini hukuk kültürümüzün temeli yapamadığımız sürece adalet hizmetlerinde arzu ettiğimiz standartlara ulaşmamız da mümkün değildir" dedi.

Cirit, konuşmasının ardından Yargıtay etik ilkelerinin kurum içinde yaygınlaşmasına katkı sağlayan Yargıtay personeline sertifika verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü CiritYargı Parketleriİstanbu Bildirgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3’üncü Uluslararası İslam Dünyası Konferansı başlıyor
3’üncü Uluslararası İslam Dünyası Konferansı başlıyor
Suriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Suriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli’nde mezarlar taşınıyor
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli’nde mezarlar taşınıyor
PKK'nın kullandığı 13 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
PKK'nın kullandığı 13 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
HDP önündeki eylemde 35'inci gün
HDP önündeki eylemde 35'inci gün
PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe
PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe
06 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU’NUN 96’NCI YILI KUTLAMA PROGRAMI
06 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU’NUN 96’NCI YILI KUTLAMA PROGRAMI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans