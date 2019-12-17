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Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı

Muş'un Varto ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alındı.

Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı

Muş'un Varto ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alındı.

17 Aralık 2019 Salı 11:21
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Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı

MUŞ - İçişleri Bakanlığı, Varto Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın'ı, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bugün sabah saatlerinde görevlerinden aldı. Polisler, soruşturma kapsamında Karaaslan ile Yalçın'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Karaaslan ve Yalçın'ın işlemleri devam ederken, polis, Belediye binasında aramalar yaptı. Polis ekipleri belediye binasında geniş güvenlik önlemi aldı.

BULANIK BELEDİYESİ BAŞKANI VE YARDIMCISINA DA GÖZALTI

Muş'un HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca, haklarındaki terör soruşturması kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar. Emniyete götürülen Adnan Topçu ve Eylem Saruca'nın işlemleri devam ediyor. Bulanık Belediyesi önünde gemiş güvenlik önlemi alırken, bina içerisindeki aramalar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Varto Ilçesi Belediye Başkanı HDPli Ülkü KaraaslanBaşkan Yardımcısı Mahmut YalçınMuş
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