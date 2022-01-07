Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,022.74
ALTIN
797.48
DOLAR
13.86
STERLİN
18.78
EURO
15.67
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel...
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli...
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vaka sayılarının yüzde 50 arttığı Samsun’da 'rehavet' endişesi

07 Ocak 2022 Cuma 14:55
6 Okunma
Vaka sayılarının yüzde 50 arttığı Samsun’da 'rehavet' endişesi

SAMSUN - Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın son 10 günde vakaların yüzde 50 artığını duyurduğu kentte, maske ve mesafe kuralına yeterince uyulmadığı gözlemlendi. Bazı vatandaşlar önceki aylardaki vaka sayılarında yaşanan düşüşün rehvaete neden olduğunu belirtirken, bazıları ise aşı çağrısı yaparak olmayanlara yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte son 10 günde vakaların yüzde 50 artığını duyurup, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belitti. Kentte, cadde ve sokaklarda da insan kalabalığının olduğu, vatandaşların maske ve mesafe kuralına yeterince uymadığı gözlemlendi. Bazılarının hiç maske takmadığı, bazılarının ise çene altına indirdikleri görüldü. Bazı vatandaşlar aşı çağrısında bulundu, bazıları ise önceki aylarda vaka sayılarındaki düşüşün rehavete neden olduğunu söyledi.

‘MASKE TAKMAK BUNALTIYOR’

Maske takmanın kendisini bunalttığını belirten Tuna Cesur, "Ben maske takmayı tercih etmiyorum. Hasta olursam olurum, ne yapayım? Çok bunaltıyor maske insanı gerçekten. Yaşlıların hepsi takıyor ama gençlerin hiçbiri takmıyor. Gençliğimize güveniyoruz herhalde. İnsanlar artık bu konuda çok rahat olmaya başladı, rahatlıktan kaynaklanıyor bence bunlar" dedi.

'BAŞKALARININ HAYATINI TEHLİKEYE ATIYORLAR'

Aşı olunmasının önemine değinen Arzu Değirmenci ise, "Vaka sayılarının artması tedbirsizlikten kaynaklanıyor. Aşı olmuyorlar, kurallara uymuyorlar. Ben 4'üncüyü de oldum, 5'inci aşı çıkarsa onu da olacağım. Bunu herkes yaptırıyor, bu kadar insan aşı oluyor. Aşıyı olun diyenlerin, olanların bir bildiği mutlaka vardır. Yaptırmayanları anlamıyorum. Başkalarının da hayatını tehlikeye atıyorlar. Bence herkesin aşı yaptırması gerekiyor" diye konuştu.

'AŞIDAN KAÇANLARA YAPTIRIM OLMALI'

Vaka sayılarındaki artışı, kurallara yeteri kadar özen gösterilmemesine bağlayan Nur Subaşı, aşıdan kaçılmaması gerektiğini de dile getirerek, "Ben 65 yaş üstündeyim. 4'üncü aşımı yaptırdım. Aşıdan kaçan kişiler var. Bunlar bir şekilde denetlenmeli ve zorunluluk getirilmeli. Yaptırım olmalı" dedi.

'ARTIK KORKMUYORUM'

Aşı olduğu için maske takma taraftarı olmadığını savunan Ceyda Kürük de, "Ben kendi adıma maske takmıyorum. Çünkü aşımı oldum. Koronavirüsten artık korkmuyorum ama tedbirleri tamamen bırakmak da doğru değil" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vaka SayısıSamsunRehavet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yosundan jet yakıtı üretecek tesiste ilk test
Yosundan jet yakıtı üretecek tesiste ilk test
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Bahçeli 'Turkovac' aşısı oldu
Bahçeli 'Turkovac' aşısı oldu
Karaismailoğlu: 2021'de 128 milyon 565 bin yolcu hava yolu ile seyahat etti
Karaismailoğlu: 2021'de 128 milyon 565 bin yolcu hava yolu ile seyahat etti
Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Manisa'da orman yangını sonrası 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Keşir dolmasının havucu tornada oyuluyor
Keşir dolmasının havucu tornada oyuluyor
Karaköy'de balık boyu denetimi
Karaköy'de balık boyu denetimi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma