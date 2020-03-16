Üniversite hastanelerinde personel izinleri durduruldu

ANKARA - YÖK, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün, koronavirüs salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla, Tıp Fakültesi Hastaneleri, Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerindeki sağlık hizmet sunumunda görev alan akademik ve idari personel ile Tıp Fakültesindeki intörnlerin durumu ve uygulamanın değerlendirilmesi için toplandı. Toplantıda alınan kararlar, yazı ile tüm üniversitelere gönderildi. Yazıda şöyle denildi:

"Üniversitelerimizin Tıp Fakültesi Hastaneleri, Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri durdurulmuştur. Yurtdışında bulunan akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir. Yükseköğretim kurumlarındaki birimlerin üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin durumları rektörlüklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir. Tıp fakültesindeki intörlerin, intörnlük uygulamalarına devam etmeleri hususuna ilgili üniversite rektörlüklerince karar verilecektir."