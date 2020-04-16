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Ulaştırma Bakanı duyurdu! O süre 3 ay uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirlerine ilişkin ''Gemilerle tüm insan teması kesildi. Bu süreçte yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgeleri 3 ay süre ile uzatıldı" dedi.

16 Nisan 2020 Perşembe 12:41
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Ulaştırma Bakanı duyurdu! O süre 3 ay uzatıldı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Karaismailoğlu koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na video konferans ile katılarak denizcilik sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Deniz Ticaret Odaları Konseyi'nin Türk denizcilik sektörüne ve ticaretine büyük katkılar sunduğunu söyledi. Deniz taşımacılığının, küresel ihracat ve ithalatın belkemiği olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, ''Bugün dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 85’i deniz taşımacılığı ile gerçekleşiyor. Bu nedenle denizcilik sektörünü geleceğe taşıyacak stratejiler çok iyi tayin edilmelidir” dedi.

'İNSAN TEMASI OLMADAN TİCARET SÜRDÜRÜLECEK'

Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle denizcilik sektöründe birçok tedbir aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Aldığımız tedbirler ile risk faktörlerini sektörde minimize etme gayreti içinde olduk. Çünkü biliyoruz ki Covid-19 mücadelesinin sürdürülmesi; üretimin, istihdamın ve uluslararası ticaretin devam etmesi için deniz taşımacılığının idamesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Bu amaçla 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduk. Gemilerle tüm insan teması kesildi. Bu süreçte yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgeleri 3 ay süre ile uzatıldı. Amacımız deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürmek, dorse taşımacılığına kesintisiz devam etmek, gemi adamlarının liman ve kıyı tesislerinde değişimlerini karantina tedbirleri çerçevesinde kolaylaştırmak ve sürdürebilirliğini sağlamaktır. Bu anlayışla da çalışmalarımıza devam ediyoruz."

'BU SANCILI DÖNEMİ BAŞARIYLA ATLATACAK EKONOMİK GÜCE SAHİBİZ'

Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs salgınının sebep olduğu tüm olumsuz etkilere karşı hükümet olarak denizcilik sektörünün desteklenmesi amacıyla gerekli görülen tedbirleri almaya devam edeceklerinin altını çizdi. Denizcilik sektörünün bu ortamdan en az şekilde etkilenmesi için tüm imkânları kullandıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Keza bildiğiniz gibi kamu olarak tüm sektörleri desteklemek için, tüm imkânlarımızı seferber ederken özel sektörümüzün de elinden geleni yaptığını biliyoruz. Ancak bilin ki bu sancılı dönemi başarıyla geride bırakacak ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluKoronavirüs Tedbirleri
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