Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.886,30
ALTIN
889,37
DOLAR
14,20
STERLİN
19,25
EURO
16,11
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42 Zabıta Memuru alacak
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42...
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak
İstinye Üniversitesi 9 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

24 Şubat 2022 Perşembe 12:03
Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

İSTABUL - Bakırköy'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'nda Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kişilerce hareketlilik yaşanıyor. Tedirgin ve korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, ailelerini Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi. 

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı.

Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor. Ailelerinin korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, onları Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.


 

"AİLEMİ ORADAN ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ailesini Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmek istediğini söyleyen Elena İleri, "Çok korkuyorum. Biz 8 yıl önce tankları gördük, o korkuyu biliyoruz. Şu an kapılar kapalı. İnsanlar bu geceyi bodrumda geçirdiler. Herkes korkuyor çünkü sivillere de saldırabilirler. Ailemi oradan almaya çalışıyorum ama nasıl getireceğimi bilmiyorum" dedi. 

Liyudmlya Saatçioğlu ise çocukları için endişe ettiğini belirterek, "Herkes perişan. Çocuklarımızı oradan çıkartmak istiyoruz ama nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar sabah patlama sesi duymuşlar. Çocuklarımıza, 'evde oturun' diye mesaj gelmiş. Evden çıkamıyorlar. Akrabalarımızla konuştuk, zor durumdalar"diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Başkonsolosluğunda Hareketlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçuşlar iptal oldu; Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı
Uçuşlar iptal oldu; Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı
FATMA ŞAHİN TRAKTÖR LANSMANINA KATILDI
FATMA ŞAHİN TRAKTÖR LANSMANINA KATILDI
2022: ŞUŞA YILI
2022: ŞUŞA YILI
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42 Zabıta Memuru alacak
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42 Zabıta Memuru alacak
İşletmeci Yağmur Metin Karaköy’e renk kattı! Yağmur Metin'in Karaköy çıkartması!
İşletmeci Yağmur Metin Karaköy’e renk kattı! Yağmur Metin'in Karaköy çıkartması!
Yaşam Koçu Onur Öztoprak herkese şifa olacak
Yaşam Koçu Onur Öztoprak herkese şifa olacak
TEHLİKELİ GELİŞMELER
TEHLİKELİ GELİŞMELER

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma