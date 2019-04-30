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Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda konuştu.

Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda konuştu.

30 Nisan 2019 Salı 13:03
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Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi çökmeye mahkumdur

İSTANBUL,(DHA)

"Bugünlerde F-35'ler konusunda haksızlığa daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz. Açık konuşuyorum Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur. Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık. İnşallah hava kuvvetlerimizin bundan sonraki filolarında ağırlık kendi milli muharebe uçaklarından oluşacaktır. Bu çerçevede geleceğin teknolojisi olarak bakılan insansız muharebe uçaklarıyla ilgili de çok yoğun çalışmalarımız var. Helikopterler konusunda karşılaştığımız sıkıntıları ATAK'ları üreterek zaten geride bırakmıştık. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanF-35önce VatanCumhurbaşkanı
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