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Türkiye'den Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne sağlık malzemesi yardımı

Türk Kızılay, koronavirüsle mücadele eden Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ne bir TIR, bez maske, N149 maske, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, dezenfektan ve Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği solunum cihazı gönderdi.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:11
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Türkiye'den Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne sağlık malzemesi yardımı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonuyla Türk Kızılay koronavirüsle mücadele eden Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti için tıbbı yardım malzemeleri hazırladı. Bez maske, N149 maske, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, dezenfektan ve Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği solunum cihazının yer aldığı yardım malzemelerini taşıyan TIR, Ankara'da törenle uğurlandı.

Kızılay Etimesgut Tesislerindeki törende konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, dünyayı etkileyen korona salgınının her bölgede tesirini gittikçe artırdığını belirterek, Rusya’nın Dağıstan bölgesinde de yavaş yavaş korona vakalarının ortaya çıktığını ve bunlarla ilgili tedbirlerin alınmaya başlandığını ifade etti. Çerkez Dernekleri Federasyonu’nun bölgede kişisel koruyucu ekipmanlar ile ilaçlara ihtiyaç olduğunu kendilerine ilettiğini söyleyen Altan, "Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonuyla birlikte bizler bugün 1 TIR yardım malzemesini Dağıstan’a uğurluyoruz. Dağıstan’a göndereceğimiz yardım malzemeleri, 100 bin 3 katlı cerrahi maske, 20 bin N149 maske, 20 bin koruyucu tulum, 22 bin koruyucu gözlük, 3 bin ilaç, 5 adet ülkemizde üretilen milli solunum cihazı ve dezenfektanlardan oluşmakta. Toplam bu yardımın maliyeti 2,6 milyon TL. Bu yardımla biz 28’inci ülkeye yardımımızı göndermiş oluyoruz. Bu akşam da Tacikistan’a 29’uncu ülke yardımını göndereceğiz. Oraya da 20 bin tane cerrahi maske ulaştıracağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayKoronavirüsle Mücadele
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