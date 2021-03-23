TÜM BEL SEN MYK Adayı Ali Ceylan: MEMUR MAAŞLARI ERİDİ

MYK adayı Ali Ceylan, “Merkez Bankası’nın dün (18 Mart 2021) açıkladığı 2 puanlık faiz artımı da piyasa zamlarının ile birlikte başta biz memurlar olmak üzere tüm çalışan kesimleri perişan edecektir. Pandemi nedeniyle ülkemizde piyasalar zaten varlığını sürdüremeyecek duruma sürüklenmiştir. Piyasaların içinde bulunduğu olumsuz koşullar doğal olarak memurları da olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

EK ZAM İSTİYORUZ

Ali Ceylan, tek çözüm olarak “ek zam” önerisini dile getirirken şunları söyledi;

“Bu zor ve sıkıntılı süreçte biz memurlar için ek zam artık kaçınılmazdır. Eğer, ek zam yapılmaz ise ömüzde vergi dilimi sarmalı belimizi tamamen bükecek ve toplum travmalar başlayacaktır. Sarı ve yandaş sendika Memur-Sen’in merkezi idare ile yapmış olduğu memur karşıtı sözleşme zaten bizleri mağdur etmeye yetmiş iken bir de; düzmece enflasyon ayarlaması, piyasa zamları, yüksek faiz politikası ve vergi dilimi sarmalı karşısında ezilen taraf yine bizler oluyoruz. Bu zor günleri atlatabilmek için makul düzeyde bir ek zam istiyoruz. En azından zorunlu giderlerimizi rahat karşılayabilmek için bunu bekliyoruz.”