Tüketici Haklarına Şikayet Nasıl Yapılır?

Şahsen veya bir avukat aracılığıyla; Başvurular, Tüketici Hakem Heyetlerine Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden elden, posta yoluyla veya e-Devlet kapısı üzerinden elektronik olarak gönderilebilir. Bu bağlamda tüketici hakem heyetine sözlü talepte bulunulamaz.

Başvurular, uyuşmazlığın konusunu içeren bir dilekçe ve varsa ilgili belgelerle Tüketici Hakem Heyeti'ne sunularak yapılmalıdır. Tüketici hakem heyetine başvurular, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığıyla yapılabilir.

Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti TC kimlik numarası, adres ve diğer iletişim bilgileri, talep, uyuşmazlığın Türk Lirası cinsinden değeri ve şikâyetçi hakkında bilgilerin verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin yabancı para cinsinden olması halinde, söz konusu değer başvuru tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilir.

Elektronik ortamda yapılan başvurular TÜBİS üzerinden yapılmalıdır. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlık ile ilgili başvuru fonunun doldurulması ve her türlü veri ve belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetlerinin Görevi Nedir? Tüketici Hakem Heyetleri Kimlerden Oluşur?

Tüketici Hakem Heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketicilere yönelik işlem ve uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulan komisyonlardır. Tüketici Hakem Heyetlerinin diğer üyeleri, il il ticaret müdürü veya ilçe başkanlığında yürütülmektedir. Vali veya görevlendirdikleri bir görevli, belediyelerin, hukukçu birliklerinin, esnaf/esnafın ve tüketici örgütlerinin temsilcileridir.

Hangi Tüketici Hakem Mahkemelerine Başvurulabilir?

Şikayet başvuruları, tüketicinin bulunduğu veya tüketici işleminin gerçekleştiği yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

Tüketici Hakem Heyeti Olmayan Yerlerde Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Tüketici hakem heyetleri illerde ticaret il müdürlükleri, ilçelerde il kurulları bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ancak, tüm ilçelerde Tüketici Hakem Kurulu bulunmamaktadır. Bazı tüketici tahkim komiteleri, hiçbir tahkim komitesinin yargı yetkisini genişletmediği bölgeleri kapsama yetkisine sahip olan tüketici tahkim komiteleri olarak hareket eder.

Tüketici hakem heyetlerinin bulunmadığı yerlerde talepler ilgili kaymakamlıklarda irtibat kurulacak kişiler tarafından alınır ve TÜBİS'e kayıt edilir.

Tüketici Hakem Heyetleri İddiaları Nasıl Araştırır?

Tüketici hakem heyetleri iddiaları şu şekilde araştırır;

Konuyu inceler, gerekli görürlerse taraflar ve bilirkişiler tüketici hakem heyetlerine danışabilirler.

Tüketici Hakem Heyeti, uyuşmazlığın konusu ile ilgili olarak taraflardan, ilgili taraflardan, kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin teslimi için tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 gün süre verilir. Bu süre Tüketici Hakem Heyeti tarafından talep ve onaylanması halinde uzatılabilir.

Tüketici Hakem Heyeti tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen süre içinde temin edilmemesi halinde davadaki bilgi ve belgelere göre karar verilecektir.

Tüketici hakem heyeti başkanı, kararın özel veya teknik bilgi gerektirdiği durumlarda taraflardan birinin talebi üzerine veya re'sen bilirkişi görevlendirebilir.

Bilirkişiye bilirkişi raporunu hazırlaması için verilen süre, bilirkişi tayin yazısının bilirkişiye tebliğinden itibaren 15 iş gününü geçemez. Uzmanın talebi üzerine bu süre en fazla 15 iş günü olmak üzere bir kez daha uzatılabilir.

Tüketici Hakem Kurullarının Karar Vermesi Ne Kadar Sürer?

Tüketici Hakem Heyetine iletilen şikâyetler, şikâyetin verildiği tarih ve verilen sıraya göre en geç altı aya kadar incelenir ve sonuca bağlanır. Kararın açıklanma süresi, başvurunun özelliği, başvurunun konusu ve mal veya hizmetin özellikleri dikkate alınarak en fazla altı aya kadar uzatılabilir.

Tarafların acilen incelenmesini talep etmesi ve talebin Başkan tarafından uygun görülmesi halinde talepler öncelikle Tüketici Hakem Heyeti tarafından gündeme alınabilir.

Tüketici Hakem Heyetlerinin Kararları Nasıl Uygulanır?

Tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar taraflar arasında bağlayıcı özelliği bulunmaktadır. Belirtilen kararlara uyulmaması halinde, kararın uygulanması için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre ilgili icra dairesinden talepte bulunulabilir.

Tüketici Hakem Heyetlerinin Kararlarına İtiraz Mümkün müdür?

Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Hakem Heyeti'nin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi'ne, Tüketici Mahkemesi'nin bulunmadığı yerde medeni hukuk ilk mertebesine itiraz edebilirler. Ancak, daha önce karar vermiş olan Tüketici Hakem Heyeti'ne yeniden temyiz amacıyla başvurmak mümkün değildir.

Mahkemeye itiraz aşamasında tüketiciler 492 sayılı Harç Kanununda belirtilen harçları ödemekten muaftır. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre avans istenmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti'nin kararlarına yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesi'nin kararı kesindir.

Başvuru Aşamaları Nereden İzlenebilir?

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular e-Devlet üzerinden TÜBİS üzerinden takip edilebilmektedir.