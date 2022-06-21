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TÜBA 30 personel alacak

21 Haziran 2022 Salı 13:13
TÜBA 30 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), sınavla 30 personel alımı yapacak.

TÜBA uzmanı, Avukat, İdari Uzman, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Arşiv Memuru, Mütercim, Sekreter, Şoför, Grafiker, Kütüphaneci, Teknisyen ve Hizmetli kadroları için başvurular 15 - 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Son başvuru tarihi olan 25 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.30’dan sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecek.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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