TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK üst 7'lisinden biri ve Irak sorumlusuydu

ANKARA, (DHA)

TSK ve MİT, geçen 27 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/KCK'nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biri olan Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde ana karargâhının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının bu operasyonla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

'IRAK SORUMLUSU'

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "TSK-MİT ortak operasyonuyla Kandil'de etkisizleştirilen 'Halmat Diyar' kod Diyar Garip Muhammed, PKK üst 7'lisinden biri ve Irak sorumlusu. Yani Sincar, Mahmur, tartışmalı bölgeler ve Irak’tan Suriye’ye yapılan sevkiyat ona bağlı. Yönettiği, kontrol ettiği PKK networkü çöküntüde" ifadelerini kullandı.