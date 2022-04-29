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Trabzon'da 3 bin güvenlik mensubu görev alacak

29 Nisan 2022 Cuma 15:23
Trabzon'da 3 bin güvenlik mensubu görev alacak

TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ile şampiyonluk kutlamalarında bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı ile şampiyonluk kutlamalarında bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı. Kurul, maç sonunda taraftarların sahaya girmesinin engellenmesine yönelik polis ve özel güvenlik ekiplerince bazı tedbirler aldı. Maçta yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin de stat dışı ve içerisinde yeterli sayıda sağlık personeli ve ekibiyle tedbir alınmasına, bu tedbirlerin kent meydanı ve Millet Bahçesi gibi kutlama etkinliklerinin yapılacağı yerlerde de planlanmasına karar verildi.

DHA

Son Güncelleme: 29.04.2022 15:27
Anahtar Kelimeler:
TrabzonGüvenlik Mensubu
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