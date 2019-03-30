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Suriye’de askeri araç devrildi

Suriye’de askeri araç devrildi: 9 yaralı

Suriye’de askeri araç devrildi

Suriye’de askeri araç devrildi: 9 yaralı

30 Mart 2019 Cumartesi 12:32
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Suriye’de askeri araç devrildi

KİLİS (DHA) 

Suriye'nin Dabık bölgesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 9 asker yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Dabık beldesinde meydana geldi. Bölgedeki üsse giden askerleri taşıyan zırhlı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 9 Türk askeri yaralandı. Yaralı askerler, yardım çağrısının ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla geniş güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeKaza
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