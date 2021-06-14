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Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi kadrosuna Temizlik Görevlisi alıyor

14 Haziran 2021 Pazartesi 13:12
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Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 225 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14/06/2021 -18/06/2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 14.06.2021 13:18
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