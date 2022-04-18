SOSYAL MEDYADAN TEPKİ VERDİ!

“Devletimiz sahipsiz değil”

Siyasetçi Esen Ermiş Ertürk sosyal medya üzerinden son günlerde yaşanan toplumsal ve finansal olaylarla ilgili bilgi kirliliğine neden olan ve yalan haber yayan kuruluşlara tepki verdi.

“Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhranı hepimiz hissediyoruz! Bu bize has bir durum değil evet kırılganlıklarımız mevcut ANCAK; sanki devlet sahipsizmiş gibi ya da yönetenlerin umrunda değilmiş gibi algı yaratan,yalan haber üreten her yapıyı KINIYORUM!”

Bu tepkiden sonra Esen hanım’a ardı ardına destek mesajları geldiğini öğrendik. Kendisine ulaştığımızda bizi kırmayan ve sorularımızı cevaplayan Esen hanım tepkisini şöyle açıkladı .

“ Vatansız kalmış halkların durumunu Suriye’de,Ukrayna’da ve birçok ülke de görüyorsunu değil mi?” Muhalefet etmek,tepki vermek ya da eleştirmenin ötesinde olaylar yaşanıyor ülkemizde.Bunu yapanların amacı ülkemizi bölmek,kafamızı kaldırdığımız her alanda sopayı indirmeye çalışan küresel aklın maşalığını yapanlara çanak tutulmasını anlayamıyorum. Dışardaki göz dikmiş toprağını,gücünü istiyor anladıkta içerdekine ne oluyor akıl alır gibi değil! Bir ülkeyi içerden çökertmek için gereken tüm enstrümanlar kullanılıyor şu anda! İktidar gitsin diye terör örgütünün maşalarıyla BİLE masaya oturdular.

Halkımızın akıllı ve ferasetli olmasına güveniyorum.Sandıkta bu yapılanlara cevabını verecektir “

Esen hanım ile bu röportajı gerçekleştirdiğimiz sırada MSB, operasyondan yeni görüntüler paylaştı: 'Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vurulurken Bordo Bereliler ve Komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi.' Denildi.