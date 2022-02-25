Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Üniversitene 1 (bir) adet 1 (bir) dereceli iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “iç denetçi” alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularını 25.02.2022 - 11.03.2022 tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir. (Postada ki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)