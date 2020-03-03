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Sınıra göçmen akınında 5'inci gün

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler, sınır kapılarının açılmasının 5'inci gününde de Edirne'ye gelişlerini sürdürüyor. Geceleri soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışanların yanı sıra çevredeki kuru ağaçları ve kütükleri kesen göçmenler, brandalarla korunaklı alanlar oluşturmaya çalışıyor.

03 Mart 2020 Salı 13:14
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Sınıra göçmen akınında 5'inci gün

EDİRNE - Pazarkule Sınır Kapısı çevresi başta olmak üzere sınır bölgesinde Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen göçmenler, gece soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri 5'inci gününde de sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın TOMA'dan sıkılan su ve gaz bombaları ile sert müdahalede bulunup, dağıtmaya çalıştığı göçmenler, engellemelere rağmen Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor. Geceleri soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışanların yanı sıra çevredeki kuru ağaçları ve kütükleri kesen göçmenler, brandalarla korunaklı alanlar oluşturmaya çalışıyor.

SAZ ÇALIP, EĞLENDİLER

Bir grup göçmen, saz çalarak ve bir su bidonu ile ritim tutarak dans ederken, çocuklar ise çevredeki ağaçlara tırmanarak her şeyden habersiz eğlenmeye devam ediyor. 

DHA

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Sınıra Göçmen Akını5inci GünEdirneTürkiyeGöçmenler
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