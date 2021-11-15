Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,708.93
ALTIN
599.18
DOLAR
10.01
STERLİN
13.43
EURO
11.46
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam Edilecek 
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam...
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
SGK Müfettiş Yardımcısı Alıyor 
SGK Müfettiş Yardımcısı Alıyor 
Tekirdağ’da 105 m² daire satılacak
Tekirdağ’da 105 m² daire...
Sivas’ta 99 m² 3+1 daire satılacak
Sivas’ta 99 m² 3+1...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

15 Kasım 2021 Pazartesi 14:14
4 Okunma
Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

İSTANBUL - BEYOĞLU'nda  Neve Şalom ve Beth İsrail sinagoglarına yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen tören ve saldırının olduğu yere karanfiller bırakılarak anıldı.

Saldırının 18'inci yıl dönümünde saat 09.23'te Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Şahin'in annesi Nergis Şahin, babası Ali Şahin, eşi Fatma Şahin, kardeşi Mukaddes Korkmaz ile Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Anma töreni sırasında Murat Şahin'in annesi Nergis Şahin'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Hayatını kaybedenler için anıtın önünde saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. 


 

"BU ACIYI 18 YILDIR İÇİMİZDE HİSSEDİYORUZ YAŞIYORUZ"

Anma töreninde konuşan Divriği Kültür Derneği Başkanı Orhan Akkaya, "Bir insan kolay yetişmiyor. Özellikle Divriği coğrafyasında, çorak topraklarda insanı büyütmek çok zordur. Biz madenci çocuklarıyız. Babalarımız gece gündüz madenlerde çalıştı. Burada adına El-Kaide denilen bir canavarın çocuklarımızı katletmesi kolay kolay sindirebileceğimiz bir olay değildir. Bu acıyı 18 yıldır içimizde hissediyoruz ve yaşıyoruz" dedi.   


 

"TERÖRE HAYIR DİYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, "Murat'ın ölümünün ardından sadece ailesinin değil köylülerinin ve hemşerilerinin aradan geçen zamana rağmen sadece anma ile de değil adalet mücadelesiyle yapılan bu örgütlenme geleceğe dair umudu arttırıyor. 18 yıl boyunca bir ananın yüreğinde dinmeyen ve asla dinmeyecek  bir acı.  Düşüncesi ne olursa olsun fikri ne olursa olsun bu ülkede hepimiz kardeşiz. Bu ülkede terör insanları bölmektir. Hep birlikte kimden gelirse gelsin teröre hayır diyoruz"


 

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Murat Şahin'in köylülerinden Gülten Kozanlı, "Böyle olayların bizin güzel ülkemizde olmasına gücümüz yettiğimizce izin vermeyeceğiz. Çocuklar babasız anasız kalmamalı. Mücadelemiz devam edecek."

Konuşmaların yapılmasının ardından anmaya katılanlar, "Terörü Lanetliyoruz Unutmadık Unutturmayacağız" yazılı pankart açarak bombalı saldırıda hayatını kaybeden Murat Şahin'in iş yerine kadar yürüyüp kırmızı karanfil bıraktı. Tören nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Neve Şalom Ve Beth İsrail SinagoglarıSaldırıAnma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz
'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat
'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat
MHP İl Başkanı Gür: Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
MHP İl Başkanı Gür: Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı
Edirnekapı Şehitliği ve Ulus'ta Türkiye'nin en yüksek direklerine Türk Bayrağı çekildi
Edirnekapı Şehitliği ve Ulus'ta Türkiye'nin en yüksek direklerine Türk Bayrağı çekildi
MSB: Atışlı deniz kabul test faaliyetleri başarıyla icra edildi
MSB: Atışlı deniz kabul test faaliyetleri başarıyla icra edildi
Bakan Gül: Herkes mahkemelerde meramını istediği şekilde anlatabiliyor
Bakan Gül: Herkes mahkemelerde meramını istediği şekilde anlatabiliyor
Didim'de yelkenli devrildi: 1 göçmen öldü, 9'u kurtarıldı
Didim'de yelkenli devrildi: 1 göçmen öldü, 9'u kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenine katılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma