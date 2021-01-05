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Şehit polis memuru Fethi Sekin, mezarı başında anıldı

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını önleyen, ancak kendisi de çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin (44), olayın 4'üncü yıl dönümünde, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesindeki mezarı başında anıldı.

05 Ocak 2021 Salı 16:13
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Şehit polis memuru Fethi Sekin, mezarı başında anıldı

ELAZIĞ - İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, olayın 4'üncü yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anıldı. Anma programına Vali Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Fethi Sekin'in yakınları katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi, mezara karanfil bırakıldı. Şehit Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı. Baskil Belediyesi Fethi Sekin Salonu'ndaki mevlidin ardından program sona erdi. 

'YEĞENİM ÇOK NEŞELİ BİR İNSANDI'

Şehit Fethi Sekin'in dayısı Hikmet Kürüm, yeğeninin hoşgörülü ve neşeli bir yapısı olduğunu belirterek, "Her ortamda kendini sevdirebilen, vatanına, milletine bağlı bir şahsiyete sahipti. Yeğenim her arkadaş ortamında kendini sevdirebilecek şekilde espri yapardı" dedi.

DHA

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