Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95953
ALTIN
238.284
DOLAR
5.8268
STERLİN
7.5471
EURO
6.5545
Yaratıcılık ve bilgeliğin tadı…
Yaratıcılık ve bilgeliğin tadı…
Teknofest, 23 Nisan coşkusunu çocuklarla göklere taşıdı
Teknofest, 23 Nisan coşkusunu çocuklarla...
Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti
Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay...
‘İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri’ sahiplerini buldu
‘İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri’ sahiplerini...
Beşiktaş'ın şampiyonluk için iştahı kabardı
Beşiktaş'ın şampiyonluk için iştahı kabardı

Saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da

Sri Lanka'da otel ve kiliseleri hedef alan terör saldırısında hayatlarını kaybeden Türk mühendisler Serhan Selçuk Nariçi (34) ve Yiğit Ali Çavuş'un (25) cenazeleri, memleketleri Adıyaman'a getirildi. Mühendislerin cenazeleri, havalimanında yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.

Saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da

Sri Lanka'da otel ve kiliseleri hedef alan terör saldırısında hayatlarını kaybeden Türk mühendisler Serhan Selçuk Nariçi (34) ve Yiğit Ali Çavuş'un (25) cenazeleri, memleketleri Adıyaman'a getirildi. Mühendislerin cenazeleri, havalimanında yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.

23 Nisan 2019 Salı 17:16
0 Okunma
Saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da

ADIYAMANSri Lanka'nın başkenti Kolombo'da pazar günü yapılan bombalı saldırılarda özel bir şirkette çalışan ve otelde kahvaltı yapan her ikisi de Adıyamanlı olan İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi yaşamını yitirdi. Mühendislerin cenazeleri önce İstanbul'a, ardından da uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Havalimanında protokol üyeleri ve yakınlarının gözyaşları arasında karşıladığı mühendislerden Selçuk Nariçi'nin cenazesi Gölbaşı ilçesine götürülürken, Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi ise Yeni Mezarlık Cami'ne getirildi.

Mühendislerden Yiğit Ali Çavuş'un yakınları mezarlıkta gözyaşı döktü. İkindi vakti toprağa verilecek olan mühendisin acılı babası Mehmet Çavuş, "Bir gün öncesinde kendisiyle görüştüm. Pazar günü patlama haberleri görünce tedirgin olmaya başladım. Dışişleri Bakanlığı'nı ve çalıştığı şirketin yetkililerini aradım. Saat 13.30 gibi bana acı haberi verdiler. Oğlum çok temiz, pırıl pırıl donanımlı bir çocuktu. Ben onun şehit olduğuna inanıyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

'1 AY SONRA ASKERE GİDECEKTİ'

Acılı baba, oğlunun terör saldırısında hayatını kaybetmeseydi bir ay sonra askerlik için Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Oğlum, bir ay sonra askere gidecekti. Askerlikten sonra da yüksek lisans için Amerika'ya gidecekti. Bu terör saldırısını yapanları Allah kahretsin" diye konuştu.

Mehmet Çavuş acı haberin ardından kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Binali Yıldırım'ın da aralarında olduğu çok sayıda yetkilinin arayarak başsağlığı dileğini ileterek acısını paylaştığını kaydetti. Nariçi ve Çavuş ikindi namazı sonrası kılanacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sri LankaSaldırıTürk MühendislerAdıyaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK'dan İstanbul için ara karar
YSK'dan İstanbul için ara karar
Gökhan Güler'e Türksoy Basın Ödülü 
Gökhan Güler'e Türksoy Basın Ödülü 
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama
Acı haberi büyükelçi duyurdu: Saldırıda 2 mühendisimiz hayatını kaybetti
Acı haberi büyükelçi duyurdu: Saldırıda 2 mühendisimiz hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka paylaşımı
Sri Lanka'daki kanlı saldırılar sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar
Sri Lanka'daki kanlı saldırılar sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı
SEO Ajansı Nedir?
SEO Ajansı Nedir?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans