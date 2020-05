Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açıldı

“1 MİLYON 100 BİNİ BULAN SAĞLIK ORDUMUZLA MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına helikopterle geldi. Erdoğan, hastane üzerinde geçerek havadan da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, “Doktorundan hemşiresine, destek personeline kadar 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Sayıları 11’i bulan şehir hastanelerimiz dünya çapında hizmet vermektedir. Dünyada pek çok ülkenin sahra ve geçici prefabrik hastane kurarak geçirmeye çalıştığı süreci biz kalıcı hastaneler kurarak geçiriyoruz” dedi.



“HAMDOLSUN ŞEHRİMİZİ GURUR VERİCİ YATIRIMLARLA DONATTIK”

Erdoğan, “Burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını aştık. Şayet ihtiyaç olsaydı bu hastaneler ülkemizin yüz akı olacaktı. Bu hastaneler ülkemize yurtdışından gelen hastalara bakabilecektir. Sağlık turizmi alanında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. İstanbul’a kazandırdığımız nice büyük eser içinde sağlık tesislerimizin ayrı bir önemi vardır. Hamdolsun şehrimizi gurur verici yatırımlarla donattık. Ülkemize ve milletimize hizmetle geçirdiğimiz her an, bu yolda attığımız her adım, her nefes için rabbimize hamd ettik” diye konuştu.



“TÜRKİYE’NİN İHTİYACI KAVGA DEĞİL, ESER SİYASETİDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin ihtiyacı kavga değil, eser siyasetidir. Milletimizin beklentisi polemik değil, eser siyasetidir. Milletimize bırakacağımız en büyük nimet işte bu düşünceyle hareket etmektir. Laf yerine eserlerin yarıştırıldığı Türkiye için milletimizle el ele çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.



“HER KİM ÜLKEYİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞININ GÜVENİNİ VERİRSE ÜLKE ONA YÖNELİR. ZATEN BÖYLE DE OLUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her kim Türkiye’de demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti, kültürü sanatı, daha ileri götüreceğine ikna ederse ülke ona teslim edilir. Ben şimdi Murat Bey’in kızından bir ricam var. Hoca olarak, bu tesislere doktorlar yetiştirmeniz gerekmektedir. Her kim ülkeyi daha ileriye taşıyacağının güvenini verirse ülke ona yönelir. Zaten böyle de oluyor. Bunun dışındaki yönetmelerin, zorlamaların, iç ve dış oyunların milli irade duvarına çarpıp dağılır” dedi.

Erdoğan, hastane etrafının yemyeşil olması gerektiğini belirterek, “45 günde bu eser yapıldığına göre yeşillendirilmesi de yapılabilir.



“ÜLKEMİZ İÇİN İKİNCİ ÇEYREK BİR PARÇA SIKINTILI GEÇSE DE SONRASI AYDINLIKTIR”

Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin dünya çapında olduğu gibi bize de etkisi oldu. Türkiye bu konuda şerbetli bir ülkedir. Türkiye ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4.5 oranında sağladığı büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı geçse de sonrası aydınlıktır” şeklinde konuştu.



“AFETLERE KARŞI BU HASTANELERE İHTİYACIMIZ VAR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Bu konsept ülkemiz için yenidir. Bu hastaneler ülkemiz için zorunlu hizmetlerdi. Afetlere karşı bu hastanelere ihtiyacımız var. Diğer hastanelerimiz artık ertelenen hastalarına daha fazla hizmet verebilecek” dedi.



Prof. Dr. Murat Dilmener’in kızı Fulya Gençoğlu da törende bir konuşma yaparak, “Her konuda standarttın üstünde bir hastane olmuş. Babam doktor ve insan olarak çok değerli bir insandı. Bu hastaneye gelenler umarım şifa bulurlar ve sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde taburcu olurlar. Çok teşekkür ediyorum, ailem adına da minnettarım” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesimi sırasında da sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. (İSTANBUL)