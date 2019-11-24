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Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul’da düzenlenen operasyonda gizlendiği villada yakalandı.

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul’da düzenlenen operasyonda gizlendiği villada yakalandı.

24 Kasım 2019 Pazar 09:54
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Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul’da düzenlenen operasyonda gizlendiği villada yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1998'de işlenen bir cinayete ilişkin hakkında arama kararı bulunan eski suç örgütü elebaşı Ayvaz Korkmaz'ı yakalamak için çalışma başlattı. 1990'lı yılların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olduğu belirlenen ve 'çete soruşturması' kapsamında uzun süredir aranan suç örgütü elebaşı Ayvaz Korkmaz'ın Büyükçekmece'de bir villada olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda Korkmaz ve villada beraberindeki kızı ve Korkmaz'ın en yakınındaki isimlerden çeşitli mahkemelerce aranan M.A. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ayvaz Korkmaz, kızı ve adamı, poliste sorguya alındı. Yeraltı örgütleri arasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça duyulan çete lideri, geçmiş yıllarda gerçekleşen 5 cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de 'azmettiricisi' olmakla suçlanırken, operasyona gerekçe gösterilen soruşturmanın, 1998 yılında işlenen çifte cinayetten sorumlu tutulduğu ve "tasarlayarak adam öldürme suçundan" kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası olduğu kaydedildi. 

Ayvaz Korkmaz ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

DHA

Son Güncelleme: 24.11.2019 04:30
Anahtar Kelimeler:
Suç örgütüçete LideriAyvaz Korkmaz
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