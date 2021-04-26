Mustafa Malkoç’tan Aşk Bilmecesi

HABER: DİNÇER KARACALAR



Uzun yıllardır müzik camiasında yer alan, 3M Müzik Yapım’ın kurucusu Mustafa Malkoç, sürpriz bir kararla stüdyoya girip “Tanrıdan Diledim” türküsünü seslendirmiş, cover çalışma büyük beğeni toplamıştı. Malkoç bu kez yeni bir şarkı için mikrofon başına geçti.

YAKINDA DİJİTAL PLATFORMLARDA

Mustafa Malkoç, ikinci single’ı için söz ve müziği Gülşah Kargılı‘nın imzasını taşıyan “Aşk Bilmecesi” şarkısını yorumladı. Düzenlemesini Ercan Bal’ın yaptığı pop arabesk tarzındaki çalışma, çok yakında 3M Müzik Yapım etiketiyle dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Şarkının klibi de önümüzdeki günlerde usta bir ismin yönetmenliğinde çekilecek.