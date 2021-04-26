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Mustafa Malkoç’tan Aşk Bilmecesi

3M Müzik Yapım’ın kurucusu Mustafa Malkoç, “Tanrıdan Diledim” cover’ının ardından yeni bir single hazırladı. Malkoç bu kez “Aşk Bilmecesi” adlı yeni bir şarkıyı yorumladı. 

26 Nisan 2021 Pazartesi 18:46
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Mustafa Malkoç’tan Aşk Bilmecesi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzun yıllardır müzik camiasında yer alan, 3M Müzik Yapım’ın kurucusu Mustafa Malkoç, sürpriz bir kararla stüdyoya girip “Tanrıdan Diledim” türküsünü seslendirmiş, cover çalışma büyük beğeni toplamıştı. Malkoç bu kez yeni bir şarkı için mikrofon başına geçti.

YAKINDA DİJİTAL PLATFORMLARDA

Mustafa Malkoç, ikinci single’ı için söz ve müziği Gülşah Kargılı‘nın imzasını taşıyan “Aşk Bilmecesi” şarkısını yorumladı. Düzenlemesini Ercan Bal’ın yaptığı pop arabesk tarzındaki çalışma, çok yakında 3M Müzik Yapım etiketiyle dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Şarkının klibi de önümüzdeki günlerde usta bir ismin yönetmenliğinde çekilecek.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.04.2021 22:48
Anahtar Kelimeler:
MüzikMustafa MalkoçCover
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