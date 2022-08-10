Mukayese.com ile Kolayca Kobi Kredilerine Başvurun

Diğer büyük ölçekli firmalardan farklı olarak kobilerin daha küçük ve sınırlı kredi paketlerine ihtiyaç duyuyor olmaları kullanım oranlarında daha fazla tercih edilmesine neden oluyor. Her bankanın farklı kredi şartları ve kredi limitleri olduğundan en uygun olan krediyi bulmak adına kıyaslamaların yapılması gerekiyor. Bu nedenle mukayese.com aracılığıyla kredi hesaplamaları yapılması önemlidir.

Kobi Kredisi Hesaplaması Nedir?

Kobilerin ödeme, vergi, yatırım, işçilik veya farklı nedenlerden dolayı ihtiyaç duydukları nakit eksikliklerinin giderilmesinde kredi alınması gerekebiliyor. Alınan kredilerin kobilere özel olması ihtiyaç kredisi olmaktan daha farklı bir noktaya gelmesine neden oluyor. Zaten esnafların çalıştığı bankaların açtıkları hesaplar bile kurumsal arayüzlü ve buna uygun şekilde oluşturuluyor.

Aynı mantık kredi konusunda da geçerlidir. Mukayese.com'un pratik kullanımı sayesinde vade sayısı ve alınmak istenen kredi miktarı girildiğinde güncel faiz oranlarına erişim sağlayan sitenin doğru hesaplamalarıyla maliyet kontrolü yapılıyor. Zaten site faiz hesaplamasıyla maliyetleri ortaya koyuyor.

Kobi Kredisini Kimler Alabilir?

Yasal anlamda kobi statüsünde bulunmayan işletmelerin bu tarz bir krediden yararlanmalarına izin verilmiyor. Bankaların talep edecekleri evrakları karşılama durumları olmayacağından kobi kredisi almaları mümkün olmuyor. Bu bağlamda işletmenin:

Evrakları ve yasal statüsü,

Çalışan sayısı,

Yıllık bazda cirosu kontrol edilerek uygun şekilde bu krediden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda karar veriliyor.

Söz konusu kredinin 50 bin ile 250 bin TL arasında talep limiti bulunuyor. Limit aralığı uyanlardan vergi levhası, imza sirküsü, ticaret sicil belgesi ve ticaret odası kayıtları evrak olarak isteniyor.

Kobi Kredisi Ne Kadar Alınabilir?

Bankanın ne kadar krediye onay vereceği kendi iç çalışmalarına, risk ve risk alma durumuna ve krediyi talep eden kişinin risk haline bağlı olarak şekillenir. Aksi durumda kredinin alınması söz konusu olmayacağından bu konuda net bilgi vermek mümkün olmayacaktır. Kobi statüsündeki bir işletmenin gerçek veya tüzel anlamda işlemleri tamamlaması ve belirlenen oranda kredi kullanması söz konusu olacaktır.

Kobi Kredisinin Faiz Oranı Nedir?

Kobilerin alacakları kredilerin faiz oranlarının ne kadar olacağı serbest piyasa şartlarına göre belirlenir ve oldukça değişkendir. Kıyaslama ekranından alınmak istenen kredi miktarı ve vade sayısı girildiğinde olası faiz oranlarına ulaşılabilir.

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Kobi Kredilerinde Vade Ne Kadardır?

Vadenin doğrudan alınan kredideki maliyeti etkileyecek olması vade etmeninin kredi kullanacak kişiye bağlı şekillenmesine neden oluyor. Bankaların kredi miktarına göre belirledikleri vade sayısının 48 aydan düşük olmamasının ardında yatan neden işletmelerin ödemelerde zorlanmasının önüne geçmek oluyor. Bunun için istenilen vade başvuru sırasında belirtilerek talep edilebiliyor.

Kobi Kredilerinde Ek Maliyetler Var Mıdır?

Kobi kredisi kullanacak olan kişilerin eline kalacak net miktarı görmelerine olanak tanıyacak olması açısından maliyetleri bilmelerinde fayda vardır. Maliyetler arasında kredi tahsis bedeli ilk sırada gelir. Aynı zamanda bazı kredi paketleri ve ürünleri kullanımı söz konusu olacaktır. Kobi kredilerinde sigorta yapılması da gerekli olduğundan ek maliyetler söz konusudur.

Kobi Kredisinde İpotek İşlemi Var Mıdır?

Kobilerin daha yüksek rakamlarla işyeri satın alma, iş geliştirme ve buna benzer nedenlerden dolayı kredi almaları riskin artmasına neden olacağından satın alma işlemlerinde ipotek uygulamasına yer verilir. Bu sayede alınan malla alakalı garanti sağlanmış ve ödemelerin yapılmaması halinde satış işlemi yapılma hakkı elde edilmiştir. Mukayese.com kredi hesaplamalarında güncel bilgiler ve maliyetler sunan bir site olduğundan kredi talebinde bulunmak isteyenlerin kullanması gereken bir araç olarak dikkat çekiyor.