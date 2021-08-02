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Muğla Emniyet Müdürü'nden yangınlarla ilgili sosyal medya uyarısı

02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:51
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Muğla Emniyet Müdürü'nden yangınlarla ilgili sosyal medya uyarısı

MUĞLA - Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, sosyal medya hesaplarından 'Ormanları yakanların kullandığı araçların plakaları' başlığıyla yapılan paylaşımların gerçek dışı olduğunu belirtip, itibar edilmemesini istedi.

Köyceğiz, Milas ve Marmaris'te devam eden yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, "Görevlilerimizin yanında olan halkımıza minnettarız. Gece-gündüz demeden orman, itfaiye ve güvenlik güçlerimize destek oluyorlar. Yangın döneminde sosyal medyada 'Ormanları yakanların kullandığı araçların plakaları' başlığıyla paylaşımlar yapılıyor. Paylaşımlar gerçek dışıdır. Amaç kaos ortamı yaratmak. İnsanlarımızı birbirimize düşürmeye çalışanlar hakkında yasal işlemler başlatıldı. Vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Lütfen kimse bu paylaşımlara itibar etmesin" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muğla Emniyet MüdürüYangınlarSosyal Medya Uyarısı
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