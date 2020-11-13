MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz, Doğu Akdeniz’de fiili silah atış eğitimleri icra etti. Bahriyelilerimiz atışları başarılı şekilde gerçekleştirdi" denildi.
DHA
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.
ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz, Doğu Akdeniz’de fiili silah atış eğitimleri icra etti. Bahriyelilerimiz atışları başarılı şekilde gerçekleştirdi" denildi.
DHA