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Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp işlemleriyle ilgili açıklama

MSB'nin açıklamalarından satır başları:

22 Mayıs 2020 Cuma 15:15
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp işlemleriyle ilgili açıklama

"Barış Pınarı Bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. "


"Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi."


"(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor."


"(Celp işlemleri) Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıCelp IşlemleriMSB
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